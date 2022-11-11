На реконструкцию стадиона "Калининец" в Екатеринбурге выделено еще около 400 млн рублей

На реконструкцию легкоатлетического стадиона "Калининец" в Екатеринбурге выделено еще 384,4 миллиона рублей из областного бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, деньги направлены в виде субсидии в рамках подготовки к проведению Международного фестиваля студенческого спорта. Как пояснили в свердловском Минспорта, необходимость в опережающем финансировании появилась "в связи с высоким темпом производства работ".

Масштабная реконструкция комплекса "Калининец" в Екатеринбурге ведется с осени 2021 года. Строители уже закончили работы на главном поле легкоатлетического стадиона, возвели крытый спортивный комплекс, который будет использоваться как ледовая арена, и административно-бытовой корпус с трибунами на пять тысяч мест. Также ремонтировался бассейн и спортзалы, где поменяли внутренние инженерные сети и кровлю. По данным департамента, общая стоимость реализации проекта составила 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, в октябре Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Одним из мероприятий станет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Он пройдет, в том числе, на объектах, которые строились для Универсиады-2023. Последнюю в итоге перенесли из Екатеринбурга, а в бюджете начали урезать средства, выделенные на турнир.