Стартовали выборы талисмана Универсиады

Сегодня начинаются выборы талисмана Универсиады-2023. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, посвященной старту этой выборной кампании. Напомним, выборы талисмана пройдут в три этапа. С 25 декабря 2019 года по 20 января 2020 года состоится онлайн-опрос по выбору персонажа. В феврале-марте следующего года запланирована отрисовка образов студентами художественных вузов. А в апреле-мае стартует уже национальное голосование по выбору талисмана Универсиады.

По словам Куйвашева, идет активная подготовка к соревнованиям, начинаются выборы символа Универсиады. Глава региона считает, что из "уральских признаков" у символа должен быть характер.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уверен, что город уложится с подготовкой в срок. Он отметил, что все подготовительные мероприятия окончены, техника выходит на площадки. "Мы говорим о том, что в Екатеринбурге сконцентрированы компетенции по проведению серьёзных больших мероприятий. Организовать большое мероприятие за один раз очень сложно. Каждое из них оставляет у нас определённую компетенцию, мы каждый раз что-то делаем лучше, чем это было в предыдущие годы. Поэтому, когда мы говорим о крупных международных мероприятиях, в первую очередь мы можем гордиться теми мероприятиями, которые у нас уже проходили", - отметил глава города.



Генеральный директор АНО "Универсиада-2023" Александр Чернов напомнил, что старт подготовке был дан задолго до сегодняшнего дня. "Сегодня один из явных и очевидных этапов движения вперёд. Во многих аэропортах страны запускается программа отборов талисмана. Любой участник отбора может добавить свою деталь талисману, будь это зонтик, сигвей или свитер надетый задом наперёд. Программа завершится тем, что в мае мы получим героя или героиню, одушевленного или нет, но который будет работать вместе со всеми нами", - говорит Чернов.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров считает, что для всей местной системы образования проведение Универсиады-2023 даст мощнейший импульс в развитии. "Волонтёры УрФУ признаны лучшими в работе футбольного чемпионата среди всех, потому мы не сомневаемся, что все пройдёт отлично", - добавил ректор.



Старт выборам талисмана дали спортсмены УрФУ Анна Тропина - студентка института фундаментального образования, победительница Чемпионата России, участница Чемпионата мира, неоднократно победитель и призёр первенств российских для молодёжи по лёгкой атлетике, и Константин Лейканов - студент института физической культуры и спорта молодёжной политики, бронзовый призёр студенческой ВКП, победитель Чемпионата города среди высших учебных заведений по баскетболу. Они же сделали первый выбор. Константин выбрал медведя, поскольку бурый медведь ассоциируется с умом и сильным характером, "что так необходимо в борьбе за победу", а Анна выбрала волка. "Он страшный, он победитель. В любой схватке он борется до последнего, как и должно быть на соревнованиях", - пояснила свой выбор студентка.

Участники конференции попросили учитывать при выборе талисмана, что волк был символом ЧМ, а медведь - Московской Олимпиады.