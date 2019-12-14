30 Сентября 2020
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Универсиада-2023 в Екатеринбурге, логотип (2019) | Фото: gubernator96.ru

Министр спорта Свердловской области: в решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал ситуацию с проведением Универсиады в Екатеринбурге в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, на этой неделе исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Сообщалось, что запрет может коснуться и права проведения Екатеринбургом Универсиады в 2023 году.

Как заявил Накануне.RU Леонид Рапопорт, в решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду.

рапопорт леонид аронович министр физической культуры, спорта и молодежной политики свердловской области(2012)|Фото: Накануне.ru

"Но в любом случае, Россия будет оспаривать решение, принятое исполкомом Всемирного антидопингового агентства, и мы надеемся на положительный исход дела", - добавил министр.

Отметим, спортивный адвокат, доцент кафедры спортивного права Высшей школы экономики Александр Чеботарев считает, что запрет WADA на участие РФ распространяется и на Универсиаду.

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Министр спорта Свердловской области: в решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду

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Теги: Универсиада, WADA, Рапопорт, санкции, Екатеринбург



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