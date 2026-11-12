В Тюменской области "ГАЗель" вылетела на встречку и столкнулась с большегрузом

Сегодня утром, 12 ноября 2026 года, на 482-м километре федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Бердюжском муниципальном округе столкнулись автомобиль "ГАЗель" и большегруз ФАВ. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

По информации Госавтоинспекции, 37-летний водитель ГАЗели выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель "ГАЗели" погиб на месте. Водитель большегруза с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Прокуратура Бердюжского района организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.