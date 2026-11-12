Турция, Ирак и Пакистан выступили против новой стратегии США по экономической изоляции Ирана

Турция, Ирак и Пакистан выступают против новой стратегии США по экономической изоляции Ирана, направленной на перекрытие сухопутных торговых маршрутов. По данным The New York Times, после морской блокады портов и санкций против авиации Вашингтон теперь стремится закрыть пограничные переходы соседних с Ираном стран. Однако те опасаются, что это нанесет им значительный экономический ущерб и втянет в чужую игру.

На прошлой неделе США объявили о создании оперативной группы "Железные ворота": группа из 20 человек будет заниматься мониторингом и предотвращением перемещения санкционных технологий, вооружений и финансовых потоков через сухопутные границы и Каспийское море. Вместо прямых военных действий специалисты будут "стимулировать" соседние страны использовать собственную армию для пресечения контрабанды.

Наибольшие риски решение несет для Ирака, который является ключевым торговым партнером Ирана. В Багдаде опасаются дестабилизации на границе; по сообщениям иракских чиновников, еженедельные переговоры с США уже приводили к временному закрытию переходов, и это вызывало недовольство населения.

На днях президент США Дональд Трамп сообщил, что США уже определили цели для новых возможных ударов по иранской инфраструктуре, но назвал этот сценарий маловероятным. Он заявил, что решение зависит от готовности Тегерана к сделке, и снова отметил "крах" иранской экономики.