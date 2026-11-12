Самолет США из Абу-Даби пересек границу России

Самолет ВВС США из Абу-Даби пересек границу России в день визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Американский самолет Boeing C-40 Clipper пересек границу Латвии с РФ в 6.52 мск, пишет РИА Новости. Кортеж из автомобилей "Аурус" уже прибыл в терминал аэропорта "Внуково" для встречи спецпосланников президента США.

Reuters передает, что Уиткофф и Кушнер встретятся с со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым перед переговорами в Кремле.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что 12 ноября он вместе с Уиткоффом отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.