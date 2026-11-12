"Матушка-земля" и мемы: ХК "Автомобилист" проведет тематические домашние матчи

На этой неделе екатеринбургский ХК "Автомобилист" проведет два домашних матча на "УГМК Арене" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Обе игры будут тематическими.

Сегодня, 12 ноября, екатеринбуржцы встретятся с "Шанхайскими Драконами", а в субботу, 14 ноября, сыграют против казанского "Ак Барса". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, в четверг игра пройдет под слоганом "Матушка-земля", а в субботу хоккей встретится с интернет-культурой на матче "Серьезно? Нет, мемно!".

Встреча с "Драконами" будет посвящена людям, чей труд связан с сельским хозяйством, агропромышленным комплексом и перерабатывающей промышленностью. Эта тема появится в оформлении "УГМК Арены" и специальной предматчевой программе.

Перед выходом команд на лед фанатов ждет тематическое шоу, а перед матчем в фойе выступит ансамбль с казачьими песнями. Здесь же для болельщиков устроят фермерскую фотозону и мастер-класс по созданию эко-игрушек травянчиков. Особенным станет и символическое вбрасывание перед игрой – его проведет заслуженный работник сельского хозяйства РФ Михаил Мальцев.

Матч против "Ак Барса" пройдет в тематике интернет-культуры и мемов. Тема будет интегрирована прямо в хоккейную программу. Игровые эпизоды будут сопровождаться подходящими мемами, а на арене прозвучит тематическая музыка, знакомая пользователям социальных сетей разных поколений.

Напомним, недавно голкипер "Автомобилиста" Евгений Аликин был признан лучшим вратарем недели в КХЛ.