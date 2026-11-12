16 Ноября 2026
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Спорт За рубежом
Фото: Накануне.RU

Канада не пустит российских хоккеистов в страну даже с визами

Министр спорта Канады Адам ван Куверден заявил о решении не пустить российских спортсменов и официальных лиц на молодежный чемпионат мира по хоккею, независимо от наличия у них виз. Власти Канады уже уведомили международную федерацию хоккея (IIHF) о запрете на участие россиян.
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Канадский чиновник сказал, что эти меры направлены на предотвращение использования турниров для "государственного представительства", так как "неправильные" страны не должны выступать. Будет разрешено только выступление индивидуальных спортсменов, если они откажутся от своих национальных символов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев накануне сообщил о наличии "плана Б" на случай отказа в визах, добавив, что ситуация будет решена в интересах России, а вот Канада понесет большие потери, так как МОК провел реформу и не только восстановил Олимпийский комитет России, но и снял все дискриминационные ограничения, а также внес изменения в Олимпийскую хартию с призывом всем международным федерациям не допускать политизации спорта и не принимать решений на основе политической позиции.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России включена в число участников после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Ряд стран Европы объявили о бойкоте матчей своих сборных против России.

Теги: канада, визы, спортсмены


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