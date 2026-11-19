В Астраханской области запретили продажу вейпов с 1 марта 2027 года

Дума Астраханской области единогласно поддержала инициативу председателя регионального парламента Игоря Мартынова о введении запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на территории региона. Данная инициатива поддержана губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Принятый закон направлен прежде всего на защиту здоровья граждан, особенно детей и подростков, от распространения никотиновой зависимости и негативных последствий употребления электронных сигарет.

В соответствии с законом с 1 марта 2027 года на территории Астраханской области вводится запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них. Ограничение устанавливается сроком на пять лет — до 1 марта 2032 года.

Представляя законодательную инициативу, Игорь Мартынов подчеркнул, что распространение вейпов среди несовершеннолетних становится серьёзной угрозой здоровью подрастающего поколения. Электронные сигареты нередко воспринимаются молодёжью как безопасная альтернатива традиционному курению, однако их аэрозоли могут содержать никотин, токсичные химические соединения и частицы металлов, оказывающие негативное воздействие на организм.

"Здоровье детей важнее коммерческих интересов тех, кто зарабатывает на продаже подобной продукции", — подчеркнул Игорь Мартынов.

Принятие закона стало результатом последовательной работы астраханских парламентариев по ограничению распространения никотинсодержащей продукции. Ещё в 2023 году Дума Астраханской области выступила с обращением в Правительство Российской Федерации о необходимости усиления ограничений на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним.

В июне 2026 года региональный парламент поддержал инициативу Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина о предоставлении субъектам Российской Федерации права самостоятельно устанавливать запрет на розничную продажу вейпов.

После принятия соответствующих изменений федерального законодательства Игорь Мартынов внёс на рассмотрение областной Думы законопроект, предусматривающий реализацию этого права на территории Астраханской области.

В ходе подготовки инициативы поступали вопросы и предложения жителей региона. Председатель Думы дал подробные разъяснения относительно содержания законопроекта, сферы действия запрета и ответственности за его нарушение.

При рассмотрении закона было отмечено, что устанавливаемые ограничения не распространяются на устройства для нагревания табака и стики, относящиеся к другой категории продукции. Вместе с тем это не означает признания такой продукции безопасной для здоровья.

Дополнительных составов административных правонарушений на региональном уровне не вводится, поскольку ответственность за нарушение установленных ограничений в сфере розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией уже предусмотрена федеральным законодательством.

Единогласное решение депутатского корпуса продемонстрировало общую позицию регионального парламента: защита здоровья детей и молодёжи должна оставаться безусловным приоритетом государственной политики.

Принятый закон — конкретный шаг к снижению доступности вейпов и предупреждению формирования никотиновой зависимости, прежде всего среди несовершеннолетних.

"Наша задача — не просто принимать законы, а создавать условия, при которых дети будут расти здоровыми, свободными от пагубных зависимостей. Именно этим принципом мы руководствуемся, принимая подобные решения", — так можно сформулировать основную позицию, прозвучавшую в ходе обсуждения инициативы.