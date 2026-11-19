Минобороны сообщает об уничтожении 33 украинских БПЛА

За сегодняшний день силами российских ПВО были перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных средства над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня Вооруженными Силами РФ были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.