СБУ и прокуратура наведались с обысками в Госавиаслужбу Украины

Киевская прокуратура и Служба безопасности Украины наведались в украинскую Государственную авиационную службу для проведения обысков. Об этом сообщает местное издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Служба безопасности Украины и Киевская областная прокуратура проводят обыски в Государственной авиационной службе", - цитирует издание РИА Новости.

Сообщается, что расследуется масштабная коррупционная схема, однако информация о подозреваемых или других деталях дела пока не раскрывается.