Количество пострадавших в Курске после атаки ВСУ выросло до 13 человек

В Курской области число пострадавших от атаки беспилотников ВСУ увеличилось до 13 человек. Об этом в своих соцсетях сообщает губернатор Александр Хинштейн.

"Количество пострадавших выросло до 13: восемь женщин, четверо мужчин и один ребёнок. Трое человек госпитализированы в областную больницу, у них травмы средней степени тяжести. Всех остальных после осмотра и оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение", - написал глава региона.

Ранее, по его словам, в центре города осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. На северо-западе 12-летний ребенок попал под завалы частного дома, спасатели уже извлекли его. Также пострадали посетительницы частной клиники и еще одна жительница в районе Льговского поворота.

Кроме того, в результате атаки были повреждено 98 зданий: жилые дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж и травмпункт. Множество автомобилей получили повреждения, некоторые загорелись.

Утром сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Курск, над городом сработала система ПВО.