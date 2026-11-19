Поезда, задержавшиеся из-за ограничений по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения

Все поезда, чье расписание было нарушено из-за ограничений движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Кроме того, дальнейшее расписание поездов сохранится без корректировок времени начала движения.

Напомним, что атака, из-за которой движение поездов останавливали, была не первой в последние дни. ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме.

В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост повторились. В результате была повреждена конструкция магистрали. Сначала было объявлено о приостановке движения, а затем было возобновлено движение поездов.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на удары ВСУ по Крымскому мосту, при этом ответные действия российских военных за атаки по магистрали будут гораздо более болезненными.