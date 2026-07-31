Один из аферистов, обманувших Долину, ушел на СВО

Один из осужденных по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной ушел на СВО.

Сегодня Лефортовский суд Москвы продолжил рассмотрение иска Долиной к обманувшим ее мошенникам.

В ходе заседания выяснилось, что Дмитрий Леонтьев подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. Как сообщает РИА Новости, из числа ответчиков он исключен. Исковые требования к Леонтьеву выделены в отдельное производство.

Напомним, ранее певица Лариса Долина снизила требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках. Ранее речь шла о сумме в 176 миллионов рублей. Ответчиками выступают курьер Анжела Цырульникова, а также ее подельники Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. 28 ноября 2025 года четверо фигурантов был осуждены за мошенничество в особо крупном размере. За Долиной признано право на возмещение ей имущественного вреда.