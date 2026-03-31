Долина снизила сумму иска к мошенникам, лишившим ее квартиры

Певица Лариса Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках. Об этом сообщили РИА Новости в Балашихинском суде Подмосковья.

Ранее речь шла о сумме в 176 миллионов рублей.

Первое заседание по существу назначено на 30 апреля. Ответчиками выступают курьер Анжела Цырульникова, а также ее подельники Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. 28 ноября 2025 года четверо фигурантов был осуждены за мошенничество в особо крупном размере. За Долиной признано право на возмещение ей имущественного вреда.