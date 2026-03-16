Долина хочет отсудить у мошенников больше 176 миллионов

Певица Лариса Долина захотела через суд получить компенсацию вреда от махинаций с квартирой. Речь идёт о сумме в 176,14 млн руб.

Заявление подано в Подмосковье в Балашихинский городской суд. Ответчиками выступают курьер Анжела Цырульникова, а также её подельники Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев.

28 ноября 2025 г. эти четверо людей осуждены за мошенничество в особо крупном размере. За Долиной признано право на возмещение ей имущественного вреда. Суд принял иск к производству, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 г., когда сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, аферисты в течение четырёх месяцев обрабатывали её и под предлогом сохранения средств убедили перевести сбережения, включая выручку от продажи квартиры, на якобы безопасные счета и передать деньги курьеру. Общий ущерб, по оценкам, составил не менее 317 млн руб.