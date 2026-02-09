Shot: Долина прописалась в лефортовской хрущевке

Певица Лариса Долина прописалась в хрущевке в Лефортово после потери пятикомнатной квартиры в центре Москвы, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, новую регистрацию народная артистка оформила 25 декабря. Долина зарегистрировалась в двухкомнатной квартире 50 квадратов в пятиэтажке 1961 года постройки в Лефортово. Shot отмечает, что она купила эту квартиру еще 20 лет назад, но никогда в ней не жила.

Ранее сообщалось, что Долина переехала на съемную квартиру. Она заявила журналистам, что у нее пока нет денег на покупку собственного жилья, и когда будут, пока неизвестно. Певица не уточнила, в каком районе живет, однако назвала жилье хорошим.

В конце 2025 года Верховный суд обязал Долину съехать из проданного жилья. Полина Лурье смогла въехать в приобретенную недвижимость спустя полтора года после покупки.