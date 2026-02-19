Женщине-курьеру, забравшей деньги у Долиной, ужесточили наказание

Мособлсуд ужесточил наказание курьеру Анжеле Цырульниковой, осужденной по делу певицы Ларисы Долиной, добавив ей три месяца.

Напомним, первая инстанция назначила ей семь лет колонии. В отношении остальных обвиняемых приговор остался без изменения, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что осужденные за аферу с квартирой Долиной хотят отменить приговор и направить дело в прокуратуру для дополнительного расследования.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, аферисты в течение четырех месяцев обрабатывали ее и под предлогом сохранения средств убедили перевести сбережения, включая выручку от продажи квартиры, на якобы безопасные счета и передать деньги курьеру. Общий ущерб, по оценкам, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. Первой была задержана курьер Анжела Цырульникова, позднее задержаны еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд вынес им приговор. Анжела Цырульникова, которая в качестве курьера забирала деньги у певицы, получила 7 лет колонии и штраф в миллион рублей. Дроппер Андрей Основа получил четыре года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий получили по 7 лет общего режима и штраф 900 тысяч.