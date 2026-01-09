Полина Лурье не смогла сегодня принять ключи от квартиры Долиной

Полина Лурье сегодня вновь не смогла получить в свое распоряжение купленную полтора года назад квартиру Ларисы Долиной. По словам адвоката покупательницы, вместо самой певицы на встречу по передаче квартиры пришел ее представитель, у которого нет необходимых для юридического оформления полномочий, поэтому "квартиру сегодня принять не смогли", передает НТВ со ссылкой на защитницу Полины Лурье Светлану Свириденко.

"У ее [Долиной] доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры", - сказала Свириденко.

Также защита покупательницы сообщила, что для третьих лиц сегодня был перекрыт доступ во двор и подъезд, где расположена квартира.