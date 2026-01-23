Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в своей бывшей квартире

Певица Лариса Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в своей бывшей квартире в центре Москвы. Об этом сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

"Претензий в связи с этим мы к ней не имеем", - сказала она ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лурье готовит иск о взыскании с Долиной понесенных затрат.

Напомним, 19 января сотрудники ФСПП в присутствии полиции и понятых прибыли к дому, где находится квартира. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что представители артистки добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру. Сотрудники провели опись всего находящегося внутри и передали ключи от квартиры адвокату Лурье.