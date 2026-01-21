Приставы закрыли исполнительное производство о выселении Долиной

Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках окончено. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Отмечается, что исполнительное производство о принудительном выселении Долиной больше не значится в базе ФССП.

19 января рибыли к дому, где находится квартира. Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что представители артистки добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру. Сотрудники провели опись всего находящегося внутри и передали ключи от квартиры адвокату Лурье.

12 января главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство.