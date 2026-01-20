Долина потратит 50 млн рублей на ликвидацию самодельного пруда

Певице Ларисе Долиной придется потратить минимум 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, искусственный водоем будут закапывать в течение около двух месяцев.

Ранее саратовский бизнесмен Глеб Рыськов написал заявление на Ларису Долину в природоохранную прокуратуру. Он призвал проверить искусственный пруд на 230 кв. метров рядом с участком певицы, устроенный артисткой в защитной полосе одного из ручьев на севере Московской области. Бизнесмен попросил проверить законность появления пруда и в случае выявления нарушений ликвидировать водоем.