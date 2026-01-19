Baza: Приставы передали ключи от квартиры Долиной адвокату Лурье

Певица Лариса Долина, ее дочь и внучка сняты с регистрационного учета в квартире в Хамовниках, которую купила Полина Лурье. Об этом сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Сегодня утром сотрудники ФСПП в присутствии полиции, понятых и адвоката новой хозяйки прибыли к дому. По словам Свириденко, представители артистки добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру. Сама Долина, предположительно, все еще находится на отдыхе в ОАЭ.

Baza пишет, что приставы передали ключи от квартиры адвокату Лурье и провели опись всего находящегося внутри. Под вопросом остается судьба некоторых вещей артистки, которые она не успела вывезти.

Ранее стало известно, что Долина не сможет официально передать квартиру Лурье до 20 января. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде - отдыхает в Абу-Даби.