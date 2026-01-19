Shot: Началось принудительное выселение Долиной из квартиры в Хамовниках

Принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках началось, пишет Shot. Оно осуществляется приставами в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.

Покупательница Полина Лурье не приехала, чтобы принять ключи от приставов, прибыла только адвокат новой владелицы квартиры, сообщает телеграм-канал.

Также отмечается, что артистку известили о начале принудительного выселения.

12 января главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство. Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко заявляла, что срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января.

Ранее стало известно, что Долина не сможет официально передать квартиру Лурье до 20 января. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде - отдыхает в Абу-Даби.