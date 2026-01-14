Приставы не уведомляли Долину о дате принудительного выселения из квартиры

Судебные приставы пока не уведомили сторону певицы Ларисы Долиной о дате возможного принудительного выселения из квартиры. Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

Она также вновь подтвердила готовность Долиной передать квартиру добровольно.

12 января главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство. Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко заявляла, что срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января.

Ранее стало известно, что Долина не сможет официально передать квартиру Лурье до 20 января. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде - отдыхает в Абу-Даби.