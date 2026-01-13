Срок добровольного выселения Долиной из квартиры истекает 19 января
Срок добровольного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.
Она уточнила, что у артистки есть на выезд пять рабочих дней. Накануне служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной.
Ранее стало известно, что Долина не сможет официально передать квартиру Лурье до 20 января. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде. СМИ сообщали, что вещи свои Долина уже вывезла и в квартире не живет.