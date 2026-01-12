Долиной дали пять дней на выезд из квартиры

Приставы дали певице Ларисе Долиной пять дней на выезд из проданной квартиры.

"У Долиной есть пять дней для добровольного исполнения решения суда", - сказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

Ранее стало известно, что Долина не сможет официально передать квартиру Лурье до 20 января. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде. СМИ сообщали, что вещи свои Долина уже вывезла и в квартире не живет.