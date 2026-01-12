Mash: Долину будут выселять из квартиры через приставов

Певицу Ларису Долину будут выселять из квартиры в Хамовниках с приставами, сообщает Mash.

Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что артистка так и не передала им ключи, хотя все сроки вышли. Поэтому они написали заявление и передали судебным приставам.

О том, что Долина сейчас отдыхает в дорогом отеле в Абу-Даби, покупатели узнали из соцсетей и были чрезвычайно удивлены, пишет телеграм-канал.

Ранее стало известно, что Долина не сможет официально передать квартиру Лурье до 20 января. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде. СМИ сообщали, что вещи свои Долина уже вывезла и в квартире не живет.