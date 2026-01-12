Mash: Долина улетела отдыхать в люксовый отель в Абу-Даби

Певица Лариса Долина улетела на отдых в Абу-Даби с дочерью и внучкой, вместо того, чтобы съехать с квартиры Полины Лурье, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, артистка отдыхает на острове Саддият, в пятизвездчном Rixos Premium Saadiyat Island. Сутки в отеле стоят от 80 тысяч рублей за стандарт до 540 тысяч рублей за виллу.

Продолжительность отпуска Долиной неизвестна. Первое ее выступление в 2026 году — 27 января. Ранее стало известно, что Долина не сможет официально передать квартиру Лурье до 20 января. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде. СМИ сообщали, что вещи свои Долина уже вывезла и в квартире не живет.