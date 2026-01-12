Юрист заявил об угрозе Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

Затягивание передачи квартиры по решению суда может обернуться для певицы Ларисы Долиной крупными материальными потерями и даже уголовным преследованием.

Как пояснил по семейным и гражданским делам Сергей Жорин, Полина Лурье вправе взыскать с исполнительницы все возникшие из-за задержки убытки. Если судебные приставы установят факт умышленного саботажа, Долиной грозит уголовная ответственность.

Несмотря на серьёзность рисков, юрист полагает, что до крайнего развития событий, вероятно, не дойдет, сообщает Woman.ru.

Ранее стало известно, что Долина не сможет официально передать квартиру Лурье до 20 января. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде.