Полина Лурье внесла задаток в размере 1 миллиона рублей при оформлении сделки по покупке квартиры певицы Ларисы Долиной

Полина Лурье внесла задаток в размере 1 миллиона рублей при оформлении сделки по покупке квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщают РИА Новости со ссылкой на одного из участников уголовного процесса по делу об афере с данной недвижимостью.

Согласно судебным документам, объявление о продаже квартиры Лурье нашла на одной из платформ по продаже недвижимости.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Судебное заседание назначено на 16 декабря.