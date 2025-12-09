Долина прошла психиатрическую экспертизу в рамках дела о квартире

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры. Об этом говорится в судебных документах, передает ТАСС.

"Выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела не оспорены, со стороны Лурье о проведении по настоящему делу судебной экспертизы ходатайств не заявлялось", - сказано в документе.

К какому выводу пришли эксперты после исследования состояния Долиной, не уточняется.

Как стало известно, певица заявила в иске, что покупательница Полина Лурье проигнорировала обстоятельства, свидетельствующие об "искажении воли" истца во время заключения сделки купли-продажи квартиры.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья.

Пока шли разбирательства, ФНС выставила Лурье счет на оплату налога за квартиру как титульному собственнику. Ей пришлось заплатить более 100 тысяч рублей.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд также встали на сторону артистки. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.