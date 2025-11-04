Суд признал продажу квартиры Долиной недействительной

Вынесено решение по договору продажи квартиры певицы Ларисы Долиной.

Предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками на основании статьи 178 Гражданского кодекса РФ из-за их заключения под влиянием заблуждения. Таково решение суда, говорится в материалах дела, которые есть у РИА Новости.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. В марте иск Долиной о признании сделки по продаже ё квартиры недействительной был удовлетворён. Иск певицы и встречный иск Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме.