Учительница пришла в ужас от сочинения семиклассника

Учительница математики Диана Назирова заявила, что ужаснулась от случайно попавшегося в руки сочинения семиклассника. Она поинтересовалась у коллег, нормальное ли это сочинение, и получила ответ, что да, это типичное сочинение для современных детей. Сочинение посвящено картине советского художника Сергея Григорьева "Вратарь".

"Мальчики из книг сделали ворота и мальчик стоит и готовится к удару, у него забинтовона нога возможно где-то упал. А за мальчиком стоит его товарищь и готовится ловить мяч если перед ним не словит что-бы мяч..." - написано едва читаемым почерком.

"У нас не просто интеллектуальная деградация, мы теряем основу нашей человеческой сущности - язык!" - написала учительница.

Она указывает на колоссальное обеднение языка детей и взрослых. Сформировать его только на уроках невозможно, нужно постоянное чтение.

"Жуть, мрак, красота, не учите меня жить" - вот и весь лексикон, на котором мы сегодня общаемся. И если я смогу начать в отпуске заняться любимым чтением, вспомнить то, чем обладаю, то современным школьникам и вспоминать нечего, у них просто ничего не записано в головах", - считает Назирова.

Международное исследование качества образования PISA 2025 недавно показало, что за последние годы дети отстали на год-полтора. Наибольшее падение - в читательской грамотности. Дети все хуже понимают прочитанное.