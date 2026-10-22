В Греции вспыхнули массовые протесты учителей и молодежи

Вслед за другими странам Европы в Греции прошли массовые акции протеста учителей и учащейся молодежи. Люди требуют от властей пересмотреть политику финансирования школ и вузов, повысить зарплаты на 20% и снизить инфляцию, которая делает аренду жилья и хорошие продукты питания недоступными.

По данным СМИ, протесты прокатились по всей стране, охватив более 50 городов. Участники акций заявили, что их борьба носит международный характер, сославшись на протесты во Франции. Студенты жалуются, что вынуждены выбирать между учебой и выживанием, состояние вузов и общежитий ужасное, а снять квартиру не за что.

Наиболее крупные митинги прошли в Афинах и Салониках. В столице на улицы вышли до 30 тысяч человек. Акции в ряде городов привели к столкновениям с полицией, задержано более 30 человек.

Недавно во Франции, Бельгии, Италии, Португалии, Испании, Албании вспыхнули масштабные протесты, в ряде случаев переросшие в погромы. При этом очень активна молодежь. Европейские СМИ признают, что молодежь все больше понимает беспросветность своего положения и будущего Европы. Это системный социально-экономический кризис, из которого не видно выхода. Причем волнения могут привести к политическим последствиям.