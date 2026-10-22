26 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

ГК "КОРТРОС" построила четыре жилых дома для социальных работников Верхотурья

В Верхотурье состоялась торжественная передача четырех жилых домов, построенных ГК "КОРТРОС" по поручению губернатора Свердловской области для социальных работников. В мероприятии приняли участие глава региона Денис Паслер, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков, генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев и член совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" Алексей Воробьев.

"Общими усилиями мы строим жилье для работников бюджетной сферы по всему региону и, конечно, будем продолжать, потому что потребность есть во всех территориях. Создание микрорайона всегда начинается со строительства жилых домов. В Верхотурье это первый шаг к созданию нового района для семей, которые останутся здесь жить и работать, и один из пунктов нашей масштабной программы по обновлению города", — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Новые дома площадью по 75 кв. м каждый расположены на земельных участках по 11 соток. Территории оснащены полным комплексом инженерных коммуникаций: подключены электричество и газ, пробурены индивидуальные скважины и установлены локальные очистные сооружения. Общая площадь каждого дома может быть увеличена почти в два раза за счет мансардного этажа, где при желании можно обустроить еще три дополнительные комнаты.

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

"Всего на территории микрорайона "Преображенский" предусмотрено 200 участков, и сегодня мы застроили первые четыре. Главная ценность проекта в том, что в историческом поселении появляются современные дома, которые зададут стандарт и потянут за собой последующую застройку. В этом смысле индивидуальное жилищное строительство выступает серьезным драйвером развития малых территорий. При проектировании мы опирались на наш 20-летний опыт и постарались сделать дома максимально комфортными, светлыми и практичными. Это первый шаг: дальнейшие планы будем согласовывать с органами исполнительной власти и готовы реализовывать новые поручения", — отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Ключи от нового жилья получили специалисты бюджетной сферы. Служебные дома предоставили врачам-терапевтам Центральной районной больницы Верхотурского района Валерии Шармай и Юлии Проничевой — молодым специалистам, окончившим Уральский государственный медицинский университет по целевому направлению. Также новоселами стали учитель начальных классов школы № 2 Светлана Дерябина, чей педагогический стаж составляет 14 лет, и многодетная семья Михалей, оба супруга в которой работают педагогами Красногорской школы.

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Напомним, что на прошедшем недавно форуме 100+ TechnoBuild ГК "КОРТРОС" представила "Карту добрых дел", объединяющую более 50 социальных и инфраструктурных проектов компании в 11 регионах. Сразу несколько инициатив из этой карты связаны с Верхотурьем.

Так, еще в 2013 году компания реализовала проект "Поселок врачей", построив 13 индивидуальных домов общей площадью 1162 кв. м для привлечения в город квалифицированных медиков. Кроме того, с 2011 по 2026 год девелопер проводил масштабную реставрацию Свято-Покровского женского монастыря: были отремонтированы сестринский и келейный корпуса, гостиница и мастерские, проведены коммуникации и благоустроена территория подворья. Традицией стали и ежегодные волонтерские акции: с 2015 года сотрудники ГК "КОРТРОС" регулярно выезжают в обитель, чтобы высаживать деревья, разбивать клумбы и благоустраивать историческую территорию.

ГК "КОРТРОС" входит в число крупнейших девелоперов России по версии Единого ресурса застройщиков. К 2026 году группа ввела в эксплуатацию свыше 4,5 млн кв. м жилья, а её портфель проектов достиг 10 млн кв. м в 11 регионах страны. Флагманский проект компании — район Академический в Екатеринбурге, один из крупнейших в России и Европе проектов комплексного освоения территории. ГК "КОРТРОС" реализует его в лице компании АО СЗ "РСГ-Академическое".

Теги: КОРТРОС, Верхотурье


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