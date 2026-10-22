В Сибири прекращено производство по иску о защите репутации одного из создателей бренда "Кириешки"

В Новосибирске прекращено производство по иску о защите репутации Дениса Штенгелова*.

Об этом говорится в материалах суда, изученных РИА Новости. Весной 2026 г. Денис Штенгелов* подал иск о защите деловой репутации к редакции газеты "Московский комсомолец" (Москва), ООО "Аспект" (Новосибирск). Соответчиком был томский журналист Станислава Микрюков.

К делу в качестве третьего лица суд привлек Генпрокуратуру России. В чем именно состояла суть претензий, не уточнялось. Ранее Штенгелов* вместе со своим отцом и их компанией, владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", был признан экстремистским объединением.

* Объединение, признанное террористическим на территории РФ.