США хотят создать сеть агентов для экономической войны с Китаем

В США Пентагон (Минобороны) может создать сеть агентов. Целью их работы должна стать экономическая война с Китаем.

Экономический шпионаж стал новым приоритетом Министерства обороны США. Однако у Пентагона не слишком большой опыт в этой отрасли.

Американские оперативники будут работать под прикрытием в качестве бизнесменов или других сотрудников частного сектора, без какой-либо явной связи с правительством США. Схема призвана стать скрытым элементом более масштабной кампании экономической войны Пентагона, пишет The Washington Post.