Школьники Темрюкского района изучают Сталинградскую битву в интерактивном формате

В Темрюкском районе идет реализация историко-патриотического проекта "Час мужества. Сталинградская битва". Образовательная инициатива, направленная на изучение ключевых событий Великой Отечественной войны, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Ведущим проекта выступает опытный игротехник, директор АНО "Пересвет" Андрей Шарков. Он внедряет в школах района инновационный формат обучения — интерактивную игру, которая позволяет школьникам не просто слушать лекции, а буквально "прожить" историю, принимая стратегические решения в ходе реконструкции сражений.

Очередной этап игры прошел в школе № 19 станицы Фонталовской. Участниками "сражения" стали учащиеся 8 и 9 классов. Формат вызвал живой отклик у ребят: школьники с энтузиазмом включились в процесс и высоко оценили новую форму урока.



К проекту присоединились и учебные заведения города Темрюка. В школе № 1 участниками исторического погружения стали ученики 10 класса. Старшеклассники остались под большим впечатлением от игры и попросили организаторов приехать к ним снова.

"Проект "Час мужества. Сталинградская битва" — это историческая игра для школьников и студентов, которая позволяет в интерактивной форме изучать ключевые события Великой Отечественной войны. Мы видим неподдельный интерес ребят, что подтверждает эффективность выбранного формата", — отметил Андрей Шарков.