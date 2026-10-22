22 Октября 2026
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Премия "Коммерсантъ года-2026" определила лучших предпринимателей Среднего Урала

В Екатеринбурге прошло вручение деловой премии "Коммерсантъ года-2026", на которой определили лучших предпринимателей среднего и малого бизнеса Свердловской области. Премия проходит ежегодно с 2021 года при поддержке правительства региона и администрации Екатеринбурга.

Премия Коммерсантъ года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

Торжественное награждение состоялось 21 октября в "Синара Центре". Визуальным символом церемонии этого года стал маяк, который в периоды неопределенности является ориентиром.

"Свердловская область всегда отличалась своим характером и в свое время, в 1992-м году, одной из первых структур, которая была создана в новом правительстве Свердловской области, был Центр содействия предпринимательству, - отметил вице-спикер заксобрания Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. - Тогда многие говорили: "У нас же заводы, зачем нам малый и средний бизнес?" И вот за это время Свердловская область прошла огромный путь вперед. Сегодня мы понимаем, что каждый предприниматель - это новые рабочие места, это налоги, это новые технологии, новые подходы. И я очень благодарен вам за то, что, несмотря на все наши виляния с налоговой системой, вы держитесь. Будет предпринимательство в России - будет экономика".

Сенатор РФ Александр Высокинский на премии Коммерсантъ года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

В этом году премия вручалась по семи номинациям. В каждой победитель определялся оргкомитетом на основании динамики выручки и увеличения численности сотрудников. Премию поддержали Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), "Цифра брокер", банк ПСБ, Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АНО АИСО), Клуб молодых промышленников, ANT-Group, официальный дилер Lucky Motors в Екатеринбурге, а также администрация Екатеринбурга.

Премия Коммерсантъ года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

"Для Екатеринбурга предпринимательство, предпринимательские дух и инициатива - это, действительно, своего рода ДНК. Город был и остается таким, и это заложено и в промышленных гигантах, и в небольших семейных предприятиях, - подчеркнул и.о. замглавы Екатеринбурга Евгений Копелян. - Они все работают в разных нишах, но объединяет их готовность брать на себя ответственность, видеть то, чего не видят другие, и добиваться своих планов. Для Екатеринбурга бизнес стал существенной частью экономики, малый и средний - тем более: у нас 130 тыс. малых и средних предприятий, в которых работают 440 тыс. сотрудников, а это половина от работающих в Екатеринбурге. За любым успешным предприятием стоят конкретные люди - это сотрудники, собственники и руководители. Екатеринбург заинтересован в том, чтобы бизнес развивался".

Премия Коммерсантъ года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

Победителем в номинации "Молодой Коммерсантъ" стало ООО "Техностар". За первое место с ним соревновались компании: "Энсонс", "Сириус", творческая мастерская "Театр" и ООО НПО "А. Т. Медика".

Номинанты премии Коммерсант года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

В номинации "Пищевое производство и сельское хозяйство" лидером стал ИП Герштейн Станислав Евгеньевич (бренд "Благодаров", который становился победителем премии в 2024 году). Среди номинантов также были заявлены: ООО "Ингрессо Кофе", ИП Коломытцев Артем Евгеньевич, "Б.И.Н. Кейтеринг" и глава крестьянского фермерского хозяйства Надежда Алыева.

Номинанты премии Коммерсант года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

Лучшим в "Обрабатывающем производстве" признан ИП Черногоров Константин Вадимович - компания специализируется на печати на ткани. На премию также были номинированы компании: "Интеграция", "Город мастеров", "Перволит" и "ВВС-Инжиниринг".

Номинанты премии Коммерсант года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

В номинации "Строительство и проектирование" лауреатом стала компания "Спектр РС". С ней соревновались: инжиниринговая компания "Энергософт", бюро Isaev Architects, "Энерго-Арсенал" и специализированный застройщик "Да на Амундсена 2".

Номинанты премии Коммерсант года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

Заветную статуэтку в номинации "Торговля" взяла "Академия робототехники Робонест". Также были номинированы компании: "ТД Маляре", "Обувькосметик" (бренд Braus), "Колхозный двор" и бренд Toomatch.

Номинанты премии Коммерсант года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

Победителем в номинации "Услуги" стала ГК "Галант". Вместе с ней в финал вышли: фотостудия ИП Нестерова Алена Эдуардовна, турбаза "Солнечный камень", "Предприятие Сириус" и "Сертификация Плюс".

Номинанты премии Коммерсант года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

Последней, но не по значимости, стала номинация "Инвестиционный прорыв", в котором отличился Исетский кузнечно-механический завод. Также были номинированы компании: "Энсонс", "Ант-Безопасность", "Энерго-Арсенал" и ГК Baden Family.

Номинанты премии Коммерсант года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

В номинациях участвовали представители малого и среднего бизнеса, показавшие положительную динамику выручки по итогам 2025 года. Победители получат статуэтки с символикой премии и памятные подарки.

Премия Коммерсантъ года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

"Зачастую мы оцениваем проекты как цифры: темпы прироста, количество создаваемых рабочих мест. И всегда забываем, что за этим стоят люди, которые принимают решения и воплощают их в жизнь, получая результат, - сказал министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов. - Сегодняшняя церемония призвана показать, какие эти люди молодцы. Предпринимательство - один из становых хребтов экономики не только страны, но и, естественно, Свердловской области. Было бы здорово, чтобы с каждым годом количество предпринимателей росло. Государство зарабатывает на том, что предприятия растут, у них формируется больше прибыли и они платят больше налогов. И очень хочется, чтобы у нас в будущем это получалось".

Премия Коммерсантъ года-2026(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: Коммерсантъ года-2026, предприниматель, премия, награждение, бизнес


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