22 Октября 2026
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Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Стартовал Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ-2026"

Стартовал Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ-2026", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественное открытие состоялось в технопарке. Мероприятие пройдет 22 и 23 октября. Ключевая тема – применение искусственного интеллекта в различных сферах.

С приветственным словом к участникам обратился первый вице-спикер Совета Федерации РФ, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев. Он отметил, что форум объединяет ведущих специалистов сферы информационных технологий, государственного управления и бизнеса. По его словам, такая синергия рождает идеи и решения, которые работают на благо всей страны.

"Сегодня Тюменская область входит в число лидеров цифровизации, а ее опыт востребован во многих территориях. Развитие форума во многом отражает историю цифровизации не только в нашем регионе, но и в стране в целом. Сегодня здесь профессионально обсуждают то, что стремительно меняет облик человеческой цифровизации: искусственный интеллект, цифровую трансформацию, большие данные, информационную безопасность и подготовку кадров для экономики нового технологического уклада", – подчеркнул Владимир Якушев.

Владимир Якушев на выставке Инфотех(2026)|Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что создание собственных технологических решений в сложившихся условиях, стало фундаментом построения цифрового суверенитета нашей страны и главным фактором национальной конкурентоспособности на мировом уровне.

"Мы продолжаем развивать ключевую тему последних лет – искусственный интеллект. В ключевых отраслях экономики в Тюменской области внедрено 26 сценариев использования искусственного интеллекта – один из лучших результатов в России. Убежден, что форум откроет новые горизонты для перспективных идей, долгосрочных партнерств и прорывных проектов", – сказал Александр Моор.

Инфотех(2026)|Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Участие в "ИНФОТЕХе" бесплатное, посетить мероприятия и выставку могут все желающие. На площадках можно будет получить консультации по работе с региональными образовательными цифровыми сервисами, чат-ботами в мессенджере Макс, а также по вопросам Росреестра и ФНС.

Теги: ИНФОТЕХ, Тюменский цифровой форум, выставка инновационных технологий


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