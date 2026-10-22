Григоренко выдвинут на пост зампреда правления Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о назначении экс-вице-премьера Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления Сбербанка.

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Выдвижение состоится на ближайшем заседании, которое пройдёт 10 ноября. Предполагается, что Григоренко будет курировать стратегически важные проекты банка, в том числе развитие взаимоотношений группы Сбер с Правительством и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что Григоренко – высокоэффективный специалист, обладающий уникальным опытом цифровой трансформации государственного управления. Его приход усилит банк и придаст импульс развитию системного диалога с государством и регионами, сообщает пресс-служба банка.

Григоренко родился в 1978 г. С 2000-х годов работал в системе Федеральной налоговой службы. В январе 2020 года назначен вице-премьером и руководителем аппарата Правительства. Уволен указом президента России от 22 октября 2026 г.