Под Тобольском в ДТП с минивэном и грузовиком погибли семь человек

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области устанавливают обстоятельства трагической аварии на 276-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском. В результате ДТП погибли семь человек, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Инцидент произошёл в двенадцатом часу ночи 21 октября. Минивэн "Фольксваген Каравелла" въехал в грузовик, который начал движение в колонне транспорта, стоявшей у светофора с реверсивным движением в зоне действия знака "Дорожные работы". От удара минивэн вспыхнул и полностью сгорел.

В салоне находились водитель и восемь пассажиров, следовавших в Сургут. Погибли семь человек — четверо мужчин и три женщины. Два человека, 33-летний водитель и 57-летний пассажир, получили ранения и доставлены в больницу.

По данным Госавтоинспекции, минивэн выехал из Сибая (Республика Башкортостан) с тремя пассажирами, по пути в него садились люди в Челябинской и Тюменской областях. Установлено, что в конструкцию автомобиля внесены изменения — летом на нём установили газобаллонное оборудование, переоборудование узаконено в Госавтоинспекции. Стаж водителя за рулём — 15 лет, в этом году он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Будет дана оценка организации пассажирской перевозки.

Личности погибших устанавливаются. Известно, что самому младшему из них около 35 лет, старшему — около 65.