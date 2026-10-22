В аэропорту Екатеринбурга назвали новые направления в осенне-зимнем расписании

Екатеринбургский аэропорт Кольцово перейдет на осенне-зимнее расписание полетов с 25 октября 2026 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Действовать расписание будет до 27 марта 2027 года. Основными направлениями по России станут Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а на международном секторе – Дубай и Анталья.

По сравнению с прошлым сезоном новыми из Кольцово станут такие направления, как Дели, Сухум, Харбин и Батуми. В числе новых перевозчиков сезона – вьетнамская VietJet Air и узбекистанская Centrum Air.

Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга в Таиланд начнет летать новый авиаперевозчик.