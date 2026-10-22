В Екатеринбурге начали отбирать кандидатов на пост мэра после отставки Орлова

В Екатеринбурге начался предварительный отбор кандидатов на должность главы города. Указ об этом подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона. Согласно указу, создается комиссия по рассмотрению кандидатур на должность главы Екатеринбурга. Также начинается прием предложений о кандидатах на пост мэра.

Напомним, 12 октября прежний глава уральской столицы Алексей Орлов был отправлен в отставку – это решение утвердили депутаты городской думы. Рустам Галямов, который работал первым заместителем главы города, был назначен врио мэра.

После этого в администрации Екатеринбурга разделили полномочия Галямова. Его прежний функционал временно взяли на себя два чиновника.