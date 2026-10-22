Путин утвердил обновление кабина России

Президент Владимир Путин утвердил обновление Правительства России.

Указы президента опубликованы на портале правовой информации. Они вступили в силу сегодня, 22 октября. Ранее кандидатов поддержала Госдума.

- Пост вице-премьера – руководителя аппарата Правительства заняла первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова. Она сменила на этом посту Дмитрия Григоренко, который уволен отдельным указом главы государства. По данным источников РБК, чиновник переходит на высокопоставленную должность в Сбер. Речь может идти о позиции заместителя председателя правления. Григоренко за заслуги на посту будет представлен к высокой государственной награде.

- Вице-премьером – полпредом на Дальнем Востоке стал теперь уже экс-губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он сменил на этом посту Юрия Трутнева, который стал помощником президента. Трутнев также будет представлен к высокой госнаграде. Временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края станет первый вице-губернатор региона, председатель краевого правительства Вера Щербина, сообщает ТАСС.

- Вице-премьером, курирующим в том числе и развитие транспортного комплекса, стал глава Минтранса Андрей Никитина.

- Новую должность в Правительстве – вице-премьера – министра финансов – занял глава Минфина Антон Силуанов.

- До министра транспорта повышен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Ядров, несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли, считает пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков