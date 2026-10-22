Крымчанину вменили передачу СБУ сведений о дислокации подразделений Черноморского флота
В Крыму 57-летнему россиянину – предполагаемому агенту Пятого управления ДКР Службы безопасности Украины вменили госизмену.
Житель Севастополя познакомился с сотрудником Службы безопасности Украины. Через WhatsApp он передавал новому знакомому сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". Подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ.