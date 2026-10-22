Жителя Серова отправили в психбольницу после смертельного пожара на Новый год

Серовский районный суд отправил местного жителя на психиатрическое лечение по делу о пожаре после Нового года, где погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 1 января 2026 года в садовом доме садоводческого товарищества совхоза "Юбилейный - А" в г. Серове. Один из подростков взял ключи от дома без ведома матери и пригласил на праздник 20-летнего юношу и еще 12 несовершеннолетних. Примерно с 08.00 до 12.00 тогда еще 17-летний обвиняемый, будучи под веществами, проснулся и решил распалить печь. Для розжига он использовал бензин, в пластмассовой бутылке, из-за чего произошло воспламенение паров бензина и возгорание всего садового дома.

12-летняя девочка и 14-летний мальчик, которые в этот момент спали, не смогли покинуть дом и погибли на месте от отравления окисью углерода. Другой подросток и 20-лений юноша, покидая горящее здание, получили ожоги, расцененные экспертом как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Обвиняемого признали виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам" и ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Согласно заключению экспертов, у него диагностировано хроническое психическое расстройство, в связи с чем он не мог осознавать все последствия своих действий и руководить ими.

Серовский районный суд применил в отношении юноши принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.