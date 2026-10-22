22 Октября 2026
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Общество Тюменская область
Фото: информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы

Светлана Иванова поздравила старейшего Почетного гражданина Тюмени с 103-летием

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова поздравила старейшего Почетного гражданина Тюмени, участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Михаила Федоровича Костюрина с 103-летием. В посещении ветерана принял участие частник специальной военной операции, курсант ТВВИКУ, младший сержант Владислав Борисков.

Вместе с супругой Любовью Геннадьевной и внуком Алексеем ветеран встретил гостей в добром здравии и боевом расположении духа. Рядом с хозяевами был и 18-летний кот Тихон, которого много лет назад подобрали на улице и приняли в дружную семью.

В 1941 году, когда Михаилу Фёдоровичу Костюрину было всего 17 лет, он окончил школу и сразу же узнал о начале войны. Вскоре его направили на ускоренный курс Киевского военного училища связи, эвакуированного в Красноярск. Уже в августе 1943 года лейтенант Костюрин впервые принял участие в боевых действиях, командуя взводом связи на 3-м и 2-м Украинских фронтах. Он обеспечивал связь при форсировании Днепра и участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. День Победы он встретил в Праге, а летом 1945 года в составе Забайкальского фронта принимал участие в разгроме Квантунской армии, пройдя марш-броском 1500 километров через пустыню Гоби.

(2026)|Фото: информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы

Михаил Федорович связал свою жизнь с армией и продолжил службу в Советских войсках, дислоцированных в Германии. В 1959 году его перевели в Тюмень на должность заместителя начальника политотдела ракетной бригады стратегического назначения. Уйдя в запас в 1968 году в звании полковника, он не прекратил участвовать в жизни города. В течение 16 лет Михаил Федорович работал в Тюменском горисполкоме, где занимался развитием жилищного кооперативного строительства и трудился на городской телефонной станции.

За плечами ветерана — множество боевых и трудовых наград, среди которых два ордена Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали "За отвагу", "За победу над Германией" и "За победу над Японией". В 2025 году Михаилу Федоровичу Костюрину было присвоено звание "Почетный гражданин города Тюмени".

Ветеран передал наставление подрастающему поколению:

"Нужно задавать себе вопросы: а все ли я сделал, а правильно ли сделал. Так меня воспитывали родители, и так нужно воспитывать детей сейчас. Жизнь должна быть справедливой. Маяками должны быть мы, люди в возрасте, — и нужно вкладывать душу в сознание молодых людей", — уверен Михаил Федорович.

Светлана Иванова отметила, что встречи с Михаилом Федоровичем стала для нее доброй традицией, а сама семья Костюриных — пример истинной преемственности.

(2026)|Фото: информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы

"Глядя на дружную семью Костюриных, понимаю: это действительно маяки, на свет которых нужно ориентироваться нам всем. Дети, внуки и правнуки Михаила Федоровича — воспитанные, интеллигентные и талантливые. Это и есть та самая преемственность поколений, которую мы стараемся сохранять", — подчеркнула Светлана Владимировна.

(2026)|Фото: информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы

Гости от всей души пожелали крепкого здоровья и счастливых дней Михаилу Федоровичу и его близким.

Теги: светлана иванова, почетный гражданин, старейший гражданин


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