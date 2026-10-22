Выходец из ФСБ стал кандидатом на пост замглавы Минцифры

Появился кандидат на пост замглавы Минцифры по кибербезопасности.

Им стал начальник управления Центра защиты информации и специальной связи ФСБ (подразделение, отвечающее за криптографическую защиту информации и специальную связь) Константин Дробаденко. Об этом РБК рассказали четыре источника, знакомых с ходом обсуждения кандидатуры.

Дробаденко может занять место генерал-лейтенанта, доктора физико-математических наук Александра Шойтова. Он занимает указанный пост с апреля 2021 г.